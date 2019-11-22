Корабль РФ нарушил территориальные границы Швеции

Корабль Российской Федерации без разрешения вошел в шведские территориальные воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Aftonbladet.

Сообщается, что нарушение произошло в воскресенье, 17 ноября, и о нем уведомили правительство.

"Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны", - сообщил представитель Вооруженных сил Швеции Филип Саймон.

Напомним, 8 августа военные истребители США перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 в международном воздушном пространстве у побережья Аляски. При этом самолеты Российской Федерации оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в пространство США или Канады.

Кроме того, 15 июля Финляндия подняла в воздух истребители Hornet для идентификации трех российских самолетов над Балтийским морем. Самолеты поднялись для идентификации российских Ту-160, А-50 и Су-35. Однако тогда обошлось без нарушения воздушного пространства.

Добавим, что венгерские истребители Gripen, которые базируются на литовском аэродроме Шяуляй, 14 мая второй раз за последние сутки поднялись по тревоге в небо над Балтикой на перехват российских военных самолетов.