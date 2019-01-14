Корабль Dragon успешно отстыковался от МКС и направляется на Землю

Фото: космический грузовик Dragon (twitter.com/SpaceX)

Корабль должен войти в земную атмосферу спустя пять часов после отсоединения

Грузовой космический корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции, утром в понедельник он прибудет на Землю. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию SpaceX в Twitter.

Как сообщается, после 5 часов с момента отстыковки от МКС, корабль должен прибыть на Землю.

Отметим, Dragon - это единственный действующий многоразовый грузовой космический корабль в мире.

Так, Dragon пристыковался к МКС в декабре 2018 года. Сделать это удалось только со второй попытки из-за проблем со связью, корабль доставил на станцию более 2,5 т грузов.

Dragon has been released from the @Space_Station! Three departure burns are now underway https://t.co/WUiXnPDkfb pic.twitter.com/zf8y62Vl65 — SpaceX (@SpaceX) January 13, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 64 микроспутниками. Спутники будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу компаний и властей 17 стран.

Как писало РБК-Украина, в октябре со стартовой площадки на базе ВВС СШС Ванденберг в Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с аргентинским спутником SAOCOM-1A.