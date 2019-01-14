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Корабель Dragon успішно відстикувався від МКС і прямує на Землю

Новини » Телеком & IT    14.01.2019 - 06:59
Корабель Dragon успішно відстикувався від МКС і прямує на Землю
Фото: космічна вантажівка Dragon (twitter.com/SpaceX)

Корабель повинен увійти в земну атмосферу через п'ять годин після від'єднання

Вантажний космічний корабель Dragon відстикувався від Міжнародної космічної станції, вранці в понеділок він прибуде на Землю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію SpaceX в Twitter.

Як повідомляється, після 5 годин з моменту відстиковки від МКС, корабель повинен прибути на Землю.

Зазначимо, Dragon - це єдиний діючий багаторазовий вантажний космічний корабель у світі.

Так, Dragon пристикувався до МКС в грудні 2018 року. Зробити це вдалося тільки з другої спроби через проблему зі зв'язком, корабель доставив на станцію понад 2,5 т вантажів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що SpaceX запустила ракету Falcon 9 з 64 микроспутниками. Супутники будуть розташовані на низькій сонячно-синхронній орбіті за замовленням компаній і влади 17 країн.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні зі стартового майданчика на базі ВПС СШС Ванденберг в Каліфорнії стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX з аргентинським супутником SAOCOM-1A.

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