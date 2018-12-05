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Сегодня к МКС отправят Falcon 9 с грузовым космическим кораблем

Новости » Общество    05.12.2018 - 03:54
Сегодня к МКС отправят Falcon 9 с грузовым космическим кораблем
Иллюстративное фото (twitter.com/spacex)

Данная миссия станет 16-й для SpaceX в рамках коммерческого сотрудничества с NASA

Сегодня, 5 декабря 2018, после суточной отсрочки, ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX должен отпрпавить грузовой космический корабль Dragon на Международную космическую станцию (МКС) с 2,5 тоннами груза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.

В NASA сообщили, что причиной отсрочки стала плесень, которую обнаружили на пищевых баотончиках, что предназначены для проведения опытов с грызунами на орбите.

Запуск запланирован на 13:16 по североамериканскому восточному времени. Но так же сообщается, что из-за погодных условий в районе стартовой площадки на мысе Канаверал в штате Флорида, шанс запуска составляет 90 процентов.

Данная миссия должна стать 16-й для космического корабля Dragon в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceX по снабжению МКС.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 64 микроспутниками. Спутники будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу компаний и властей 17 стран.

 

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