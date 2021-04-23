Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту. Это уже вторая миссия Crew Dragon

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС (это уже вторая пилотируемая миссия). Экипаж состоит из представителей трех космических агентств.
Об этом сообщает NASA.
Состав экипажа:
Стыковка с МКС запланирована на завтра на 12:09. Одновременно к станции будут пристыкованы сразу два "Дракона".
Экипаж проработает на станции около полугода и вернется 31 октября.
Отметим, астронавты Crew Dragon-2 будут находится на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля - начале мая.
Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию астронавтов.
Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.