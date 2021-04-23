Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту. Это уже вторая миссия Crew Dragon

Состав экипажа:

Шейн Кимбро от NASA (командир),

Меган Макартур от NASA (пилот),

Акихико Хосидэ от JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований),

Томас Песке от ESA (Европейское космическое агентство).

Стыковка с МКС запланирована на завтра на 12:09. Одновременно к станции будут пристыкованы сразу два "Дракона".

Экипаж проработает на станции около полугода и вернется 31 октября.

Отметим, астронавты Crew Dragon-2 будут находится на МКС одновременно с экипажем Crew Dragon-1. Возвращение корабля Crew Dragon-1 планируется в конце апреля - начале мая.