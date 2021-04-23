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Маск успішно запустив корабель SpaceX на орбіту. Це вже друга місія Crew Dragon

Автор: Анастасія Рокитна

Корабель Crew Dragon компанії SpaceX з чотирма астронавтами на борту стартував до МКС (це вже друга пілотована місія). Екіпаж складається з представників трьох космічних агентств.

Про це повідомляє NASA.

Склад екіпажу:

  • Шейн Кімбро від NASA (командир),
  • Меган Макартур від NASA (пілот),
  • Акіхіко Хосіде від JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень),
  • Томас Песке від ESA (Європейське космічне агентство).

Стикування з МКС запланована на завтра на 12:09. Одночасно до станції будуть стиковані одразу два "Дракона".

Екіпаж пропрацює на станції близько півроку и повернеться 31 жовтня.

Зазначимо, астронавти Crew Dragon-2 будуть знаходиться на МКС одночасно з екіпажем Crew Dragon-1. Повернення корабля Crew Dragon-1 планується в кінці квітня - початку травня.

Нагадаємо, минулого року корабель Crew Dragon компанії SpaceX вперше доставив людей на МКС. Crew Dragon доставив на космічну станцію астронавтів.

Ілон Маск повідомляв, що його компанія SpaceX збирається посадити свої ракети Starship на поверхню Марса задовго до 2030 року.

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