Маск успішно запустив корабель SpaceX на орбіту. Це вже друга місія Crew Dragon

Склад екіпажу:

Шейн Кімбро від NASA (командир),

Меган Макартур від NASA (пілот),

Акіхіко Хосіде від JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень),

Томас Песке від ESA (Європейське космічне агентство).

Стикування з МКС запланована на завтра на 12:09. Одночасно до станції будуть стиковані одразу два "Дракона".

Екіпаж пропрацює на станції близько півроку и повернеться 31 жовтня.

Зазначимо, астронавти Crew Dragon-2 будуть знаходиться на МКС одночасно з екіпажем Crew Dragon-1. Повернення корабля Crew Dragon-1 планується в кінці квітня - початку травня.