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Россия оставила на патрулировании два корабля, остальные - на базах в Крыму

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Суббота 14 мая 2022 19:27
Россия оставила на патрулировании два корабля, остальные - на базах в Крыму Корабельная группировка РФ оставила на патрулировании два корабля (facebook.com.navy.mil.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Корабельная группировка российских оккупантов оставила на патрулировании два корабля. В частности, остальные остались на базах в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные - восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что угроза ракетного нападения и высадка российского десанта не уменьшается.

Кроме того, в Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 36 раз атаковали вражеские позиции. Потери врага уточняются.

Ранее мы сообщали, что в Черном море на кораблях и субмаринах РФ остается более 30 ракет "Калибр".

Также мы писали, что Россия ремонтирует В Севастополе поврежденный в Бердянске десантный корабль.

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