Россия оставила на патрулировании два корабля, остальные - на базах в Крыму
Корабельная группировка российских оккупантов оставила на патрулировании два корабля. В частности, остальные остались на базах в Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"Корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальные - восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что угроза ракетного нападения и высадка российского десанта не уменьшается.
Кроме того, в Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис.
Украинские ракетно-артиллерийские подразделения 36 раз атаковали вражеские позиции. Потери врага уточняются.
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