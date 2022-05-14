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Росія залишила на патрулюванні два кораблі, решта - на базах в Криму

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Субота 14 травня 2022 19:27
Росія залишила на патрулюванні два кораблі, решта - на базах в Криму Корабельне угруповання РФ залишило на патрулюванні два кораблі (facebook.com.navy.mil.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Корабельне угруповання російських окупантів залишило на патрулюванні два кораблі. Зокрема, решта залишилась на базах в Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні два кораблі, решта - відновлює сили й запаси по базах в Криму", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загроза ракетного нападу та висадка російського десанту не зменшується.

Окрім того, у Херсонській та Миколаївській областях ворог продовжує укріплюватися на зайнятих позиціях. А на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи 36 разів атакували ворожі позиції. Наразі втрати ворога уточнюються.

Раніше ми повідомляли, що у Чорному морі на кораблях і субмаринах РФ лишається понад 30 ракет "Калібр".

Також ми писали, що Росія ремонтує у Севастополі пошкоджений у Бердянську десантний корабель.

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