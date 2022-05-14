Росія залишила на патрулюванні два кораблі, решта - на базах в Криму
Корабельне угруповання російських окупантів залишило на патрулюванні два кораблі. Зокрема, решта залишилась на базах в Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворожих сил залишило на патрулюванні два кораблі, решта - відновлює сили й запаси по базах в Криму", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що загроза ракетного нападу та висадка російського десанту не зменшується.
Окрім того, у Херсонській та Миколаївській областях ворог продовжує укріплюватися на зайнятих позиціях. А на окупованих територіях набирає обертів гуманітарна криза.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи 36 разів атакували ворожі позиції. Наразі втрати ворога уточнюються.
Раніше ми повідомляли, що у Чорному морі на кораблях і субмаринах РФ лишається понад 30 ракет "Калібр".
Також ми писали, що Росія ремонтує у Севастополі пошкоджений у Бердянську десантний корабель.
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