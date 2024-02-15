Корабель та 950 окупантів. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 лютого, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 399 090 військових. Крім того, ЗСУ потопили корабель та знищили 47 ББМ та 54 артсистеми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:
Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого були чутні вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.
Пізніше в Генштабі офіційно підтвердили, що ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму. Корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5. Розвідники показали відео.
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