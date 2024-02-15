Корабль и 950 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 15 февраля, составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 399 090 военных. Кроме того, ВСУ потопили корабль и уничтожили 47 ББМ и 54 артсистемы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.02.24 ориентировочно составили:
У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей.
Позже в Генштабе официально подтвердили, что ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма. Корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5. Разведчики показали и видео.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.