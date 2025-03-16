Корабель SpaceX прибув на МКС, щоб врятувати застряглих астронавтів

За даними видання, космічний корабель дістався МКС приблизно через 29 годин після запуску з Космічного центру Кеннеді у Флориді. Капсула SpaceX Crew Dragon з екіпажем місії Crew-10 пристикувалася до станції о 4:04 за Гринвічем у неділю.

SpaceX доставив на МКС чотирьох астронавтів у межах місії NASA із заміни екіпажу. Загалом це стандартна процедура. Однак цього разу корабель забере з орбіти астронавтів Суніту Вільямс і Баррі Вілмора, які застрягли на станції через несправність їхнього корабля Boeing Starliner. Вони змушені були залишатися на МКС понад 9 місяців, хоча мали пробути в космосі всього 10 днів.

Спочатку NASA обіцяли повернути астронавтів на Землю в лютому 2025 року. Однак згодом повернення відклали. Агентство заявило, що необхідно додатково перевірити корабель SpaceX Dragon, який мав забрати астронавтів додому. Вільямс і Вілмор доставили на станцію необхідні речі за допомогою космічних кораблів.

Увесь цей вони займалися науковими дослідженнями та виконували планове технічне обслуговування МКС разом із п’ятьма іншими астронавтами.

Вільямс нещодавно зізналася журналістам, що з нетерпінням чекає повернення додому, щоб побачити своїх двох собак і сім’ю.

"Для них це було як американські гірки, можливо, навіть більше, ніж для нас", - зазначила вона.

Відліт Вільмс і Вілмора з МКС запланований на середу, 19 березня.

Що відомо про МКС

Міжнародна космічна станція (МКС) - пілотована космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі. МКС обертається навколо Землі на висоті приблизно 415 кілометрів, здійснюючи 15,77 обертів за добу, рухається з середньою швидкістю 27 700 км/год.

Раніше NASA повідомляло, що Міжнародна космічна станція (МКС) технічно застаріла, тому її зведуть із орбіти у 2030–2031 роках. За словами глави агентства, у майбутньому діяльністю на орбіті займатимуться приватні компанії.