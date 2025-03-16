Корабль SpaceX прибыл на МКС, чтобы спасти застрявших астронавтов

По данным издания, космический корабль добрался до МКС примерно через 29 часов после запуска из Космического центра Кеннеди во Флориде. Капсула SpaceX Crew Dragon с экипажем миссии Crew-10 пристыковалась к станции в 4:04 по Гринвичу в воскресенье.

SpaceX доставил на МКС четырех астронавтов в рамках миссии NASA по замене экипажа. В целом это стандартная процедура. Однако на этот раз корабль заберет с орбиты астронавтов Суниту Уильямс и Барри Уилмора, которые застряли на станции из-за неисправности их корабля Boeing Starliner. Они вынуждены были оставаться на МКС более 9 месяцев, хотя должны были пробыть в космосе всего 10 дней.

Сначала NASA обещали вернуть астронавтов на Землю в феврале 2025 года. Однако впоследствии возвращение отложили. Агентство заявило, что необходимо дополнительно проверить корабль SpaceX Dragon, который должен был забрать астронавтов домой. Уильямс и Уилмор доставили на станцию необходимые вещи с помощью космических кораблей.

Все это время они занимались научными исследованиями и выполняли плановое техническое обслуживание МКС вместе с пятью другими астронавтами.

Уильямс недавно призналась журналистам, что с нетерпением ждет возвращения домой, чтобы увидеть своих двух собак и семью.

"Для них это было как американские горки, возможно, даже больше, чем для нас", - отметила она.

Отлет Вильмс и Вилмора с МКС запланирован на среду, 19 марта.

Что известно о МКС

Международная космическая станция (МКС) - пилотируемая космическая станция на орбите Земли, созданная для научных исследований в космосе. МКС вращается вокруг Земли на высоте примерно 415 километров, совершая 15,77 оборотов в сутки, движется со средней скоростью 27 700 км/ч.

Ранее NASA сообщало, что Международная космическая станция (МКС) технически устарела, поэтому ее сведут с орбиты в 2030-2031 годах. По словам главы агентства, в будущем деятельностью на орбите будут заниматься частные компании.