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Маск заявив, що час повернути МКС з орбіти і запропонував свій варіант

Четвер 20 лютого 2025 20:55
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Маск заявив, що час повернути МКС з орбіти і запропонував свій варіант Фото: американський мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що час повернути МКС з орбіти. А замість цього вирушити на Марс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram (Х) засновника"SpaceX".

"Настав час розпочати підготовку до сходу з орбіти Міжнародної космічної станції. Вона відслужила своє. Користі від неї дуже мало", - написав він.

Замість цього Маск запропонував інший варіант.

"Давайте вирушимо на Марс", - додав він.

Що відомо про МКС

Міжнародна космічна станція (МКС) - пілотована космічна станція на орбіті Землі, створена для наукових досліджень у космосі.

Будівництво розпочалось 1998 року і тривало у співробітництві аерокосмічних агентств Росії, США, Японії, Канади, Бразилії та Євросоюзу. Маса станції становить приблизно 450 тонн. МКС обертається навколо Землі на висоті приблизно 415 кілометрів, здійснюючи 15,77 обертів за добу, рухається з середньою швидкістю 27 700 км/год, її можна легко побачити неозброєним оком.

Спочатку планувалося, що станція пропрацює на орбіті до 2010 року, та вже 2008 називалася інша дата - 2016 або 2020 рік. На початку 2015 року було повідомлено про плани роботи станції до 2024 року.

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