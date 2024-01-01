Корабель, шість літаків та майже 30 тисяч окупантів. Втрати РФ у війні за грудень

"У грудні 2023 року Силами оборони України ліквідовано близько 29970 осіб особового складу противника. Окрім цього, нашими захисниками збито 6 літаків, а також 681 БпЛА та 142 ворожих ракети", - написав він.

Крім того, ЗСУ знищили значну кількість озброєння та військової техніки російських військ. А саме:

419 танків;

715 бойових броньованих машин;

551 артилерійську систему;

31 РСЗВ;

23 установки ППО;

1 корабель;

931 одиницю автотехніки;

140 одиниць спецтехніки.

Ситуація на фронті та втрати РФ у війні за добу

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, розширюючи зайнятий плацдарм. Крім того, українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника, минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Щодо втрат, то минулої доби ЗСУ знищили 780 російських окупантів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить більше 360 тисяч військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.