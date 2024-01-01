Корабль, шесть самолетов и около 30 тысяч оккупантов. Потери РФ в войне за декабрь

"В декабре 2023 года Силами обороны Украины ликвидировано около 29970 человек личного состава противника. Кроме того, нашими защитниками сбито 6 самолетов, а также 681 БПЛА и 142 вражеских ракеты", - написал он.

Кроме того, ВСУ уничтожили значительное количество вооружения и военной техники российских войск. А именно:

419 танков;

715 боевых бронированных машин;

551 артиллерийскую систему;

31 РСЗО;

23 установки ПВО;

1 корабль;

931 единицу автотехники;

140 единиц спецтехники.

Ситуация на фронте и потери РФ в войне за сутки

По данным Генштаба, ВСУ продолжают удерживать занятые позиции на левобережье Днепра, расширяя занятый плацдарм. Кроме того, украинская авиация нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

Что касается потерь, то за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 780 российских оккупантов, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет более 360 тысяч военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 6 танков, 17 ББМ и 18 артсистем врага.