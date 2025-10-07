"Корабель, що тоне": Орбан застерігає Європу від швидкого розпаду

Угорщина ставить під сумнів своє приєднання до єврозони, попереджаючи про ризики для країни та необхідність реформ у ЄС найближчими роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міжнародного інформаційного каналу Clash Report у мережі Telegram.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив категоричну незгоду з ідеєю вступу своєї країни в зону євро. Він зазначив, що Євросоюз стикається із серйозними проблемами та "розпадається", а прийняття євро може "прив'язати Угорщину до корабля, що тоне".

Орбан підкреслив, що для збереження життєздатності ЄС потрібна "радикальна трансформація" протягом найближчих двох років. Якщо цього не станеться, за його словами, союз ризикує перетворитися на "швидкісний розділ" в історії або "минущу сторінку".

На думку Орбана, приєднання до єврозони в нинішніх умовах може поставити Угорщину в залежність від нестабільної економічної ситуації в ЄС. Він вважає, що країна має уважно оцінити всі ризики, перш ніж пов'язувати свою фінансову та економічну долю з союзом, який, за його словами, потребує глибокої реформи.