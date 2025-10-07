"Тонущий корабль": Орбан предостерегает Европу от скорого распада

Венгрия ставит под сомнение свое присоединение к еврозоне, предупреждая о рисках для страны и необходимости реформ в ЕС в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию международного информационного канала Clash Report в сети Telegram.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил категорическое несогласие с идеей вступления своей страны в зону евро. Он отметил, что Евросоюз сталкивается с серьезными проблемами и "распадается", а принятие евро может "привязать Венгрию к тонущему кораблю".

Орбан подчеркнул, что для сохранения жизнеспособности ЕС требуется "радикальная трансформация" в течение ближайших двух лет. Если этого не произойдет, по его словам, союз рискует превратиться в "скоростной раздел" в истории или "преходящую страницу".

По мнению Орбана, присоединение к еврозоне в нынешних условиях может поставить Венгрию в зависимость от нестабильной экономической ситуации в ЕС. Он считает, что страна должна внимательно оценить все риски, прежде чем связывать свою финансовую и экономическую судьбу с союзом, который, по его словам, нуждается в глубокой реформе.