Главная » Новости » В мире

"Тонущий корабль": Орбан предостерегает Европу от скорого распада

Венгрия, Вторник 07 октября 2025 04:12
Орбан предупреждает о распаде Европейского союза (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Венгрия ставит под сомнение свое присоединение к еврозоне, предупреждая о рисках для страны и необходимости реформ в ЕС в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию международного информационного канала Clash Report в сети Telegram.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил категорическое несогласие с идеей вступления своей страны в зону евро. Он отметил, что Евросоюз сталкивается с серьезными проблемами и "распадается", а принятие евро может "привязать Венгрию к тонущему кораблю".

Орбан подчеркнул, что для сохранения жизнеспособности ЕС требуется "радикальная трансформация" в течение ближайших двух лет. Если этого не произойдет, по его словам, союз рискует превратиться в "скоростной раздел" в истории или "преходящую страницу".

По мнению Орбана, присоединение к еврозоне в нынешних условиях может поставить Венгрию в зависимость от нестабильной экономической ситуации в ЕС. Он считает, что страна должна внимательно оценить все риски, прежде чем связывать свою финансовую и экономическую судьбу с союзом, который, по его словам, нуждается в глубокой реформе.

Напоминаем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европе не стоит опасаться России, поскольку ЕС превосходит ее в оборонной мощи, а настоящую угрозу для блока представляют экономическая стагнация и снижение конкурентоспособности.

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по его мнению, Россия уже якобы одержала победу в войне против Украины, но при этом остается слабой в военном, экономическом и демографическом плане, поэтому не представляет угрозы для Венгрии.

Венгрия
