Корабель Маска Starship знову вибухнув: що пішло не так на дев'ятому запуску
У вівторок SpaceX здійснила черговий дев'ятий тестовий запуск ракети Starship, який завершився аварією. Корабель подолав більшу відстань, ніж у попередніх польотах, однак через технічні несправності знову зруйнувався, увійшовши в атмосферу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Запуск відбувся о 18:36 за місцевим часом із майданчика компанії в Техасі. Уже на ранньому етапі виникли проблеми: перший ступінь Super Heavy вибухнув замість планового приводнення.
Згодом стало відомо, що другий ступінь не відкрив дверцята для супутникових симуляторів Starlink.
Незважаючи на те, що політ був найдовшим серед попередніх, в кораблі зафіксували витік і втрату орієнтації. Starship почав неконтрольовано обертатися та врешті-решт розвалився при вході в атмосферу над Індійським океаном.
"Зоряний корабель зазнав швидкого позапланового розбирання", – повідомили в SpaceX на платформі X.
Компанія зазначила, що отримає цінні технічні уроки з цього запуску. Ілон Маск своєю чергою заявив, що частота запусків збільшиться - нові випробування планують кожні 3-4 тижні.
Цього разу запуск привернув увагу багатьох ентузіастів: фанати зібралися в парку на острові Саут-Падре, щоб побачити політ на власні очі. Сам Маск спостерігав за процесом із командного пункту в футболці з написом "Occupy Mars".
Запуск Starship
Нагадаємо, що в січні, коли ракета Маска вибухнула під час льотних випробувань, авіакомпаніям теж довелося змінювати курс літаків через падіння уламків.
Детальніше про минулий політ - читайте в матеріалі РБК-Україна.
У брезні космічний корабель Starship компанії SpaceX вийшов з-під контролю і вибухнув під час восьмого випробувального польоту.
Це стало ще однією невдачею для компанії мільярдера Ілона Маска менш ніж через два місяці після того, як її остання місія завершилася вибухом.
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