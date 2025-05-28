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Корабль Маска Starship снова взорвался: что пошло не так на девятом запуске

Среда 28 мая 2025 11:20
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Корабль Маска Starship снова взорвался: что пошло не так на девятом запуске Фото: Космический корабль Starship Маска взорвался во время девятого запуска (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Во вторник SpaceX осуществила очередной девятый тестовый запуск ракеты Starship, который завершился аварией. Корабль преодолел большее расстояние, чем в предыдущих полетах, однако из-за технических неисправностей снова разрушился, войдя в атмосферу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Запуск состоялся в 18:36 по местному времени с площадки компании в Техасе. Уже на раннем этапе возникли проблемы: первая ступень Super Heavy взорвалась вместо планового приводнения.

Впоследствии стало известно, что вторая ступень не открыла дверцу для спутниковых симуляторов Starlink.

Несмотря на то, что полет был самым длинным среди предыдущих, в корабле зафиксировали утечку и потерю ориентации. Starship начал неконтролируемо вращаться и в конце концов развалился при входе в атмосферу над Индийским океаном.

"Звездный корабль подвергся быстрой внеплановой разборке", - сообщили в SpaceX на платформе X.

Компания отметила, что получит ценные технические уроки из этого запуска. Илон Маск в свою очередь заявил, что частота запусков увеличится - новые испытания планируют каждые 3-4 недели.

На этот раз запуск привлек внимание многих энтузиастов: фанаты собрались в парке на острове Саут-Падре, чтобы увидеть полет собственными глазами. Сам Маск наблюдал за процессом с командного пункта в футболке с надписью "Occupy Mars".

Запуск Starship

Напомним, что в январе, когда ракета Маска взорвалась во время летных испытаний, авиакомпаниям тоже пришлось менять курс самолетов из-за падения обломков.

Подробнее о прошедшем полете - читайте в материале РБК-Украина.

В Брезне космический корабль Starship компании SpaceX вышел из-под контроля и взорвался во время восьмого испытательного полета.

Это стало еще одной неудачей для компании миллиардера Илона Маска менее чем через два месяца после того, как ее последняя миссия завершилась взрывом.

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