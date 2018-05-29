Кір в Україні: в МОЗ прогнозують нову хвилю захворюваності

Спалах хвороби триває приблизно два роки

В Україні прогнозується зростання захворюваності на кір. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центр громадського здоров'я Моз" Володимир Курпіта.

Зокрема, за його словами, до весни 2019 року, якщо не будуть вжиті додаткові заходи, захворюваность не знизитися.

"З досвіду попередніх років, ми знаємо, що спалах триває приблизно два роки. Беручи до уваги, що нинішній спалах почалася навесні 2017 року, можна припустити, що до весни 2019 року рівень захворюваності, якщо не будуть вжиті додаткові заходи", - розповів Курпіта.

Також він уточнив, що кір характеризується циклічністю. Кожні п'ять років вона "повертається" і "знаходить" тих, хто не захищений.

"З весни 2017 року в європейському регіоні, не тільки в Україні, зафіксовано зростання захворюваності на кір. Тому в Україні такі спалахи були в 2006-2008 та 2012 року. Якщо порівняти з ситуацією 2006-2008 років, коли було все більш-менш нормально з наявністю вакцин, то і тоді захворіли на кір 42 тисячі осіб в Україні. З початку нинішнього спалаху ми вже маємо близько 20 тисяч пацієнтів", - уточнив він.

У цілому Курпіта впевнений, що на даний момент варто очікувати другу, більш сильну хвилю захворюваності на кір.

"У нас була надія, що спалах піде на спад, але зараз ми бачимо, що йде друга, більш сильна хвиля захворюваності на кір. В минулому році ми провели додаткову хвилю вакцинації від кору дітей до дев'яти років. Нам вдалося підвищити рівень вакцинації серед них до 83%. Але зараз почали хворіти старші діти 14-17 років, студенти, а також дорослі", - сказав Курпіта.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні за тиждень кір захворіли 1610 осіб, з них 642 дорослих та 968 дітей.