ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Копия томоса об автокефалии ПЦУ будет храниться на Антарктиде

Новости » Общество    25.03.2019 - 03:25
Копия томоса об автокефалии ПЦУ будет храниться на Антарктиде
Фото: украинская станция в Антарктиде (uac.gov.ua)

Епифаний передаст 24-й украинской антарктической экспедиции копию томоса 25 марта

Участникам украинской экспедиции в Антарктиде передадут копию томоса, которая будет храниться на станции "Академик Вернадский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального арктического научного центра.

Копию томоса полярникам вручит в понедельник, 25 марта, в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Епифаний.

"25 марта в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие 12-ти украинских полярников и хорошее начало их работы в Антарктиде", - говорится в сообщении.

Копия томоса будет храниться на станции "Академик Вернадский" в часовне святого равноапостольного князя Владимира.

Также отмечается, что во время ближайшей ротации украинской антарктической экспедиции состоится голосование по переводу часовни на станции в Антарктиде в Православную церковь Украины.

Напомним, 26 марта в Антарктиду отправится самый большой отряд украинцев за последние 18 лет - 26 исследователей и инженеров.

В честь томоса отчеканили золотую монету с патриархом Варфоломеем Томос об автокефалии включили в школьную программу
Новости Украины АнтарктидаТомос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь