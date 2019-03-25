Копия томоса об автокефалии ПЦУ будет храниться на Антарктиде

Фото: украинская станция в Антарктиде (uac.gov.ua)

Епифаний передаст 24-й украинской антарктической экспедиции копию томоса 25 марта

Участникам украинской экспедиции в Антарктиде передадут копию томоса, которая будет храниться на станции "Академик Вернадский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального арктического научного центра.

Копию томоса полярникам вручит в понедельник, 25 марта, в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Епифаний.

"25 марта в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие 12-ти украинских полярников и хорошее начало их работы в Антарктиде", - говорится в сообщении.

Копия томоса будет храниться на станции "Академик Вернадский" в часовне святого равноапостольного князя Владимира.

Также отмечается, что во время ближайшей ротации украинской антарктической экспедиции состоится голосование по переводу часовни на станции в Антарктиде в Православную церковь Украины.

Напомним, 26 марта в Антарктиду отправится самый большой отряд украинцев за последние 18 лет - 26 исследователей и инженеров.