На честь томосу про автокефалію НБУ випустить золоті та срібні монети

Фото: Монета 20 гривень із срібла на честь томосу (прес-служба НБУ)

Монети вироблятимуть з золота, срібла та нейзильберу

Національний банку України розпочав приймати попередні замовлення на пам’ятні монети "Надання Томосу про автокефалію Православної церкви України". Про це повідомляє НБУ на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається в повідомленні, з 25 березня 2019 року планується випуск таких монет:

номіналом 5 гривень із нейзильберу, тираж - 75 000 штук;

номіналом 20 гривень із срібла (оздоблена локальною позолотою), тираж - 4 000 штук;

номіналом 100 гривень із золота, тираж - 1 500 штук.

"Ці монети продовжать серію "Духовні скарби України". Вони присвячені наданню Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос, текст якого ухвалено архієрейським синодом Вселенського патріархату, офіційно затверджує канонічний автокефальний статус Православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков", - йдеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, 9 січня томос про автокефалію Православної церкви України підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату. Автокефальний статус Православної церкви України був підтверджений спільної євхаристією Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

За даними опитування Центру Разумкова, у грудні 2018 року створення в Україні помісної автокефальної православної церкви підтримували 43,1% респондентів, виступали проти - 22,0%.