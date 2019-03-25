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Копія томосу про автокефалію ПЦУ зберігатиметься в Антарктиді

Новини » Суспільство    25.03.2019 - 03:25
Копія томосу про автокефалію ПЦУ зберігатиметься в Антарктиді
Фото: українська станція в Антарктиді (uac.gov.ua)

Епіфаній передасть 24-й українській антарктичній експедиції копію томосу 25 березня

Учасникам української експедиції в Антарктиді передадуть копію томосу, яка буде зберігатися на станції "Академік Вернадський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного арктичного наукового центру.

Копію томосу полярникам вручить у понеділок, 25 березня, у Михайлівському Золотоверхому соборі владика Православної церкви України Епіфаній.

"25 березня о 10:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі владика Православної церкви України  Епіфаній проведе молебень на щасливу подорож 12-ти українських полярників та на гарний початок їхньої роботи в Антарктиді", - йдеться в повідомленні.

Копія Томосу буде зберігатися на станції "Академік Вернадський" у капличці святого рівноапостольного князя Володимира.

Також зазначається, що під час найближчої ротації української антарктичної експедиції відбудеться голосування щодо переведення зазначеної каплиці на станції в Антарктиді до Православної церкви України.

Нагадаємо, 26 березня в Антарктиду вирушить найбільший загін українців за останні 18 років - 26 дослідників та інженерів.

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