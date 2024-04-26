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Без копій та ксерокопій. Що таке "шеринг" та як це працює в "Дії": інструкція

П'ятниця 26 квітня 2024 17:11
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Без копій та ксерокопій. Що таке "шеринг" та як це працює в "Дії": інструкція Фото: як працює "шеринг" в "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завдяки функції "шеринг" електронні копії документів можна надіслати через "Дію" в системи необхідних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Дії".

Що таке "шеринг"

Як й відзначалось вище, це функція, яка дозволяє відправити копію необхідного вам документа в систему установи. Відтепер можна "розпрощатись" з ксерокопіями, сканкопіями або ж фотографуванням документів.

Копії яких документів можна відправити:

  • ID-карта;
  • закордонний паспорт;
  • свідоцтво про народження;
  • довідка внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт;
  • студентський квиток;
  • документи про освіту.

Як працює "шеринг"

Усе починається з запиту компанії на копію вашого цифрового документа з "Дії". Після підтвердження запиту "Дія.Підписом" - копія направляється в систему компанії або ж на її пошту. Після цього представник установи прикріпить документ до відповідної заяви чи договору.

Для того, щоб самостійно надіслати копію документа через "Дію", необхідно:

  • мати у "Дії" необхідний вам документ, копію якого бажаєте надіслати. Також важливо активувати "Дія.Підпис";
  • компанія, яка отримуватиме електронну копію - повинна налаштувати на своєму боці можливість отримувати копії через "Дію".

Фото: як працює "шеринг" в "Дії" (t.me/diia_gov)

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало про те, як через "Дію" знайти найближче укриття в Україні.

Тим часом в "Дії" також оновили послугу, яка стосується компенсацій за працевлаштування переселенців.

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