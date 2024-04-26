Без копий и ксерокопий. Что такое "шеринг" и как это работает в "Дія": инструкция
Благодаря функции "шеринг" электронные копии документов можно переслать через "Дія" в системы необходимых учреждений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Дія".
Что такое "шеринг"
Как и отмечалось выше, это функция, которая позволяет отправить копию необходимого вам документа в систему учреждения. Теперь можно "распрощаться" с ксерокопиями, сканкопиями или фотографированием документов.
Копии каких документов можно отправить:
- ID-карта;
- загранпаспорт;
- свидетельство о рождении;
- справка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- водительское удостоверение;
- техпаспорт;
- студенческий билет;
- документы по образованию.
Как работает "шеринг"
Все начинается с запроса компании на копию вашего цифрового документа из "Дія". После подтверждения запроса "Дія.Підписом" - копия направляется в систему компании или же на ее почту. После этого представитель учреждения прикрепит документ к соответствующему заявлению или договору.
Для того чтобы самостоятельно отправить копию документа через "Дія", необходимо:
- иметь в "Дія" необходимый вам документ, копию которого хотите отправить. Также важно активировать "Дія. Підпис" ;
- компания, которая будет получать электронную копию, должна настроить на своей стороне возможность получать копии через "Дія".
Фото: как работает "шеринг" в "Дія" (t.me/diia_gov)
Напомним, РБК-Украина также рассказывала о том, как через "Дія" найти ближайшее укрытие в Украине.
Между тем, в "Дія" также обновили услугу, которая касается компенсаций за трудоустройство переселенцев.
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