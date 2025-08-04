Копитін: український ВПК має збільшити кількість спільних з ЄС проєктів у сфері безпеки

Поглиблення співпраці України та ЄС у сфері безпеки - шлях до посилення боєздатності Сил оборони, а також до покращення позицій країни на міжнародній арені, де Україна вже має репутацію виробника технологічних і сучасних видів озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог народного депутата, голови підкомітету з питань оборонної промисловості та технічної модернізації комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігоря Копитіна в блозі " ЕП ".

Вітчизняний оборонний комплекс - вагома частина європейської безпеки. Саме тому кількість спільних проєктів українських та європейських виробників озброєнь дедалі зростатиме, вважає Копитін.

За його словами, нещодавно Європейська рада ухвалила регуляторні правила, що утворюють програму Security Action for Europe (SAFE, "Безпекові дії для Європи"). Ця програма, як повідомив Копитін, фінансуватиме термінові й великомасштабні інвестиції в європейські оборонні технології та промислову базу. Водночас SAFE дозволить Євросоюзу посилити підтримку України, адже передбачає можливості замовлення озброєнь для ЄС на українських підприємствах.

"Не секрет, що інтеграція України до ЄС розглядається як стратегічний напрямок для зміцнення майбутньої архітектури європейської безпеки. Тобто планується доволі швидка інтеграція ВПК України в безпекову структуру блоку, поєднання вітчизняної оборонної галузі з технологічними й фінансовими можливостями європейської оборонної промисловості. Євросоюз має намір інвестувати мільярди в розвиток своїх оборонних можливостей, у цьому сенсі йдеться і про підтримку ВПК України", - написав Копитін.

За його словами, співпраця між європейськими й українськими компаніями - це продовження інтеграції України в оборонну промислову базу ЄС, що дозволить блоку втілювати інноваційні розробки у сфері безпеки в масове виробництво.

На думку народного депутата, співпраця України та ЄС поглиблюватиметься. Він також згадав про кілька вагомих проєктів, які вже розпочаті. Йдеться про співпрацю з Нідерландами, які підписали контракти з українською промисловістю на виробництво 600 тисяч дронів на суму 500 млн євро. Крім того, важливими для підтримки й розвитку вітчизняного ВПК є проєкти з Данією: за 2022–2025 роки загальна військова допомога Данії Україні перевищила 8,5 млрд євро.

"Знаковою для нашої держави стала "данська модель", що передбачає фінансування контрактів з українськими компаніями країнами ЄС з метою забезпечення Сил оборони. Це дозволяє отримувати озброєння швидше та в більших обсягах, якщо порівняти з аналогічним виробництвом в ЄС. А ще сприяє нарощуванню виробничих потужностей в українських компаніях, які перебувають під тиском дефіциту обігового капіталу", - каже Ігор Копитін.

На його думку, спільні проєкти України та ЄС вкрай важливі для України. Адже співпраця з ЄС - це шлях до сталого забезпечення потреб фронту, до посилення боєздатності Сил оборони. Копитін також наголосив: спільні проєкти дозволяють виробникам отримати інвестиції, яких дуже часто бракує, поповнити обіговий капітал компаній, спрямувати кошти на інноваційні розробки й на модернізацію обладнання.

"Поглиблення співпраці України та ЄС у сфері безпеки - це й покращення позицій країни загалом на міжнародній арені, де Україна вже має репутацію виробника технологічних і сучасних видів озброєнь. І цю репутацію важливо зберегти та покращити, адже після завершення воєнного стану ВПК матиме шанс закріпитися серед топвиробників зброї, що означає для України суттєвий внесок галузі у власний економічний розвиток", - зазначив нардеп у колонці для ЕП.

За його словами, вітчизняний ВПК також потрібен Євросоюзу, що прагне посилити власну безпеку. "Наш ВПК має що запропонувати європейським підприємствам, адже в нас є доступніші за вартістю ресурси, наша галузь вміє швидко й чітко організовувати всі етапи виробництва озброєнь, а ще Україна має великий досвід у впровадженні інноваційних розробок. Також перевагою наших виробників є можливість тестування моделей в умовах реального бою, чого позбавлені європейські компанії", - зазначив Копитін.

Нагадаємо, як повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, оборонно-промислова база України має близько 35 млрд доларів резервних потужностей, що є ключовим фактором у забезпеченні довготривалої обороноздатності держави.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділить 1 млрд євро для української оборонної промисловості.