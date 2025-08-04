Копытин: украинский ВПК должен увеличить количество совместных с ЕС проектов в сфере безопасности

Углубление сотрудничества Украины и ЕС в сфере безопасности - путь к усилению боеспособности Сил обороны, а также к улучшению позиций страны на международной арене, где Украина уже имеет репутацию производителя технологичных и современных видов вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог народного депутата, главы подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игоря Копытина в блоге "ЭП ".

Отечественный оборонный комплекс - весомая часть европейской безопасности. Именно поэтому количество совместных проектов украинских и европейских производителей вооружений будет расти, считает Копытин.

По его словам, недавно Европейский совет утвердил регуляторные правила, которые формируют программу Security Action for Europe (SAFE, "Безопасные действия для Европы"). Эта программа, как сообщил Копытин, будет финансировать срочные и масштабные инвестиции в европейские оборонные технологии и промышленную базу. В то же время SAFE позволит Евросоюзу усилить поддержку Украины, так как предусматривает возможность заказов вооружений для ЕС на украинских предприятиях.

"Не секрет, что интеграция Украины в ЕС рассматривается как стратегическое направление для укрепления будущей архитектуры европейской безопасности. То есть планируется достаточно быстрая интеграция ВПК Украины в структуру безопасности блока, объединение отечественной оборонной отрасли с технологическими и финансовыми возможностями европейской оборонной промышленности. Евросоюз намерен инвестировать миллиарды в развитие своих оборонных возможностей, и в этом контексте речь идет и о поддержке ВПК Украины", - написал Копытин.

По его словам, сотрудничество между европейскими и украинскими компаниями - это продолжение интеграции Украины в оборонную промышленную базу ЕС, что позволит блоку внедрять инновационные разработки в сфере безопасности в массовое производство.

По мнению народного депутата, сотрудничество Украины и ЕС будет углубляться. Он также упомянул о нескольких весомых проектах, которые уже запущены. Речь идет о сотрудничестве с Нидерландами, которые подписали контракты с украинской промышленностью на производство 600 тысяч дронов на сумму 500 млн евро. Кроме того, важными для поддержки и развития отечественного ВПК являются проекты с Данией: за 2022–2025 годы общая военная помощь Дании Украине превысила 8,5 млрд евро.

"Знаковой для нашего государства стала "датская модель", которая предусматривает финансирование контрактов с украинскими компаниями странами ЕС с целью обеспечения Сил обороны. Это позволяет получать вооружение быстрее и в больших объемах, по сравнению с аналогичным производством в ЕС. А еще способствует наращиванию производственных мощностей украинских компаний, которые находятся под давлением дефицита оборотного капитала", - говорит Игорь Копытин.

По его мнению, совместные проекты Украины и ЕС крайне важны для Украины. Ведь сотрудничество с ЕС - путь к устойчивому обеспечению потребностей фронта, к усилению боеспособности Сил обороны. Копытин также подчеркнул: совместные проекты позволяют производителям получать инвестиции, которых очень часто не хватает, пополнять оборотный капитал компаний, направлять средства на инновационные разработки и на модернизацию оборудования.

"Углубление сотрудничества Украины и ЕС в сфере безопасности - это и улучшение позиций страны в целом на международной арене, где Украина уже имеет репутацию производителя технологичных и современных видов вооружений. И эту репутацию важно сохранить и улучшить, ведь после завершения военного положения ВПК получит шанс закрепиться среди топ-производителей оружия, что означает для Украины существенный вклад отрасли в собственное экономическое развитие", - отметил нардеп в колонке для ЭП.

По его словам, отечественный ВПК также необходим Евросоюзу, который стремится усилить собственную безопасность. "Наш ВПК имеет что предложить европейским предприятиям, ведь у нас более доступные по стоимости ресурсы, наша отрасль умеет быстро и четко организовывать все этапы производства вооружений, а еще Украина имеет большой опыт во внедрении инновационных разработок. Также преимуществом наших производителей является возможность тестирования моделей в условиях реального боя, чего лишены европейские компании", - отметил Копытин.

Напомним, как сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, оборонно-промышленная база Украины имеет около 35 млрд долларов резервных мощностей, что является ключевым фактором в обеспечении долговременной обороноспособности государства.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выделит 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности.