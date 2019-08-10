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В Копенгагене произошел взрыв возле полицейского участка

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 09:39
В Копенгагене произошел взрыв возле полицейского участка
Иллюстративное фото (twitter.com/kobenhavnpoliti)

В Копенгагене произошел второй взрыв за четыре дня

В Копенгагене (Дания) утром в субботу, 10 августа, произошел взрыв возле полицейского участка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в столице Дании произошел второй за четыре дня взрыв, который повредил полицейский участок возле станции в Норребро, недалеко от центра города. В результате взрыва никто не пострадал.

Как сообщается, предыдущий раз взрыв в Копенгагене произошел во вторник, 6 августа, возле офиса Датского налогового агентства. Тогда ранения получил один человек. Полиция заявила, что это было преднамеренное нападение.

"Еще слишком рано говорить о том, были ли связаны два взрыва...Полиция разыскивает мужчину, убегающего с места взрыва", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 августа в Копенгагене произошел взрыв в офисе налоговой службы, во время происшествия в здании находились двое сотрудников налоговой, они не пострадали. Однако, один человек, который находился возле здания получил осколочные ранения, его госпитализировали. Причину взрыва пока не установили.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что 8 августа в Швеции под мэрией Ландскрона прогремел взрыв, в результате чего поврежден фасад и разбиты окна.

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