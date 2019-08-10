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У Копенгагені стався вибух біля поліцейського відділку

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 09:39
У Копенгагені стався вибух біля поліцейського відділку
Ілюстративне фото (twitter.com/kobenhavnpoliti)

У Копенгагені стався другий вибух за чотири дні

У Копенгагені (Данія) вранці в суботу, 10 серпня, стався вибух біля поліцейської дільниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у столиці Данії стався другий за чотири дні вибух, який пошкодив поліцейську ділянку біля станції у Норребро, недалеко від центру міста. В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Як повідомляється, попередній раз вибух у Копенгагені відбувся у вівторок, 6 серпня, біля офісу Данського податкового агентства. Тоді поранення отримала одна людина. Поліція заявила, що це був навмисний напад.

"Ще занадто рано говорити про те, чи були пов'язані два вибухи...Поліція розшукує чоловіка, що тікав з місця вибуху", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6 серпня в Копенгагені стався вибух в офісі податкової служби, під час події в будівлі знаходилися двоє співробітників податкової, вони не постраждали. Однак, один чоловік, який знаходився біля будинку отримав осколкові поранення, його госпіталізували. Причину вибуху поки не встановили.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що 8 серпня в Швеції під мерією Ландскрона прогримів вибух, в результаті чого пошкоджено фасад та розбиті вікна.

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