В Дании в здании налоговой инспекции произошел взрыв

Фото: место происшествия (/twitter.com/IndrebyPortal)

В результате взрыва пострадал один человек

В столице Дании Копенганене возле здания налоговой инспекции произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, взрыв произошел в ночь на среду, 7 августа. По время происшествия в здании находились двое сотрудников налоговой. Они не пострадали. Однако, один человек, который находился возле здания получил осколочные ранения, его госпитализировали.

Причину взрыва пока не установили. Полиция подозревает, что это могло быть нападение.

"Это - не несчастный случай. Кто-то намеренно напал на здание. Еще рано говорить, кто стоит за взрывом", - отметил главный инспектор полиции Копенгагена Йорген Берген Сков.

По его словам, атака была совершена не на людей, а именно на здание налоговой службы.

Взрыв сильно повредил фасад здания, много окон были выбиты. На месте происшествия работают следователи с собаками.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на юге Афганистана в городе Кандагар произошел взрыв возле здания полиции, в результате которого девять человек погибли. 60 человек получили ранения. По информации местной полиции, перед зданием управления взорвался автомобиль. Кроме того, после взрыва были слышны звуки стрельбы. Радикальное движение "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.

Кроме того, в РФ в Красноярском крае произошел пожар в одной из воинских частей, в результате чего начали взрываться артиллерийские снаряды. Сообщалось, что взрывной волной в жилых домах повыбивало окна.