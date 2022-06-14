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Зеленский резко ответил Байдену на предупреждения о войне

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Киев, Вторник 14 июня 2022 11:16
Зеленский резко ответил Байдену на предупреждения о войне Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Многим европейским лидерам, в том числе президенту США Джо Байдену, должен быть адресован вопрос по поводу того, прислушались бы они к требованиям Украину ввести превентивные санкции против России, чтобы не началась война.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию ZDF.

"Было бы справедливо, если бы они (европейские лидеры, -ред.) заранее прислушались ко мне как к главе украинского государства, если бы они прислушались к тому, о чем мы предупреждали. Я имею в виду превентивные санкции, чтобы не началась война, представление нашей стратегии в отношении Черного моря, строительство черноморского флота со страной-партнером", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина говорила, что Россия будет блокировать Черное море. В то же время украинские власти говорили о ракетной программе.

"Я докладывал об этом год назад и представил программу того, что нам потребуется в плане противовоздушной обороны для нашей защиты - и это правильный ответ на ваш вопрос", - заявил президент.

Он также добавил, что если бы мировые лидеры услышали его, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ.

"Сигналы, о которых вы говорите, были разными. Послушайте, если бы все произошло именно так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, вопрос в том, почему не было закрыто воздушное пространство, почему нам не поставили оружие до этого вторжения, и почему не были введены временные санкции, чтобы президент России был превентивно остановлен? Вот как я бы ответил на этот вопрос", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что агентство Bloomberg опубликовало материал с заявлением Байдена, в которой он утверждает, что Зеленский якобы не обращал внимания на предупреждения Вашингтона о том, что Россия готовится вторгнуться в Украину в феврале.

На эту ситуацию отреагировал представитель Офиса президента Михаил Подоляк, подчеркнув, что власти Украины знали обо всех сценариях, которые разрабатывала РФ.

В то же время посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что эта история не заслуживает того, чтобы быть новостью.

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