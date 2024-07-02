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Копа Амеріка: Уругвай вибив Штати, Панама з голом зірки УПЛ здолала Болівію

Фото: "Селесте" перед стартовим свистком (x.com/Uruguay)
Автор: Антон Федорців

Національні команди Панами та Уругваю перемогами завершили груповий етап Кубка Америки-2024. Натомість збірні Болівії та Сполучених Штатів завершили виступи на турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, група C, 3-й тур

Болівія – Панама – 1:3

Голи: Міранда, 69 – Фахардо, 22, Герреро, 79, Яніс, 90+1

США – Уругвай – 0:1

Гол: М. Олівера, 66

 

"Канальники" відкрили рахунок у середині першого тайму. Це Фахардо прийняв м'яч у штрафному, класно розвернувся та потужно вгатив під поперечину. "Зелені" відповіли на 69-й хвилині – Міранда реалізував вихід фактично віч-на-віч із голкіпером.

Утім, Панама зуміла вирвати перемогу. Спершу нападник луганської "Зорі" Герреро в падінні головою замкнув навіс Девіса з лівого флангу. А в доданий арбітром час Яніс майстерно прибрав оборонця і з льоту пробив у дев'ятку з лінії штрафного майданчика.

 

 

 

Натомість уругвайській збірній вистачило й одного забитого м'яча. Команда Марсело Б'єлси забила американцям у середині другого тайму. Матіас Олівера вчасно опинився на добиванні після штрафного "селесте" та з близької відстані відправив м'яч у сітку.

Зрештою, Уругвай втримав мінімальну перемогу та з першої сходинки вийшов у чвертьфінал (9 очок). Збірна Панами фінішувала другою, набравши 6 пунктів. Тим часом США залишилися третіми (3 очок) і покинули турнір разом із болівійцями (0).

 

 

До слова, напередодні збірна Венесуели виграла групу Копа Амеріка з голом нападника "Динамо".

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Сполучені Штати Америки