Венесуела з голом "динамівця" виграла групу, Мексика покинула турнір: відео Копа Амеріка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Копа Амеріка-2024, група B, 3-й тур

Мексика – Еквадор – 0:0

Ямайка – Венесуела – 0:3

Голи: Бельйо, 49, Рондон, 56, Рамірес, 85

Мексиканці зобов'язані були перемагати "Триколор", щоб пробитися в плей-офф. Утім, першою моменти почала марнувати еквадорська збірна. Залишив "зелених" у грі впевненим перформансом голкіпер Гонсалес.

На висоті був і його візаві – воротар еквадорців Домінгес. Останній шанс вирвати перемогу Мексика, здавалося, отримала під завісу зустрічі. Мартінес упав після контакту з оборонцем, а рефері призначив одинадцятиметровий. Однак, відеоповтор засвідчив – нападник "Пумаса" впав за власної ініціативи, тож 0:0 у підсумку.

Венесуела дотиснула збірну Ямайки після перерви. Підопічні Леандро Куфре забили тричі впродовж другої половини. Відкрив рахунок Бельйо, який на 49-й хвилині головою замкнув навіс Арамбуру з лівого краю штрафного майданчика.

Далі Рондон в оточенні двох оборонців зумів проштовхнути м'яч повз кіпера. Добив же "реггі-хлопців" нападник київського "Динамо" Рамірес. Він з'явився з лави запасних і реалізував вихід віч-на-віч із Вейтом за лічені хвилини до фінального свистка. Збірна Венесуели набрала 9 очок і разом із Еквадором (4 очки) вийшла в 1/4 фіналу.