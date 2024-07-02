Копа Америка: Уругвай выбил Штаты, Панама с голом звезды УПЛ одолела Боливию

Копа Америка-2024, группа C, 3-й тур

Боливия – Панама – 1:3

Голы: Миранда, 69 – Фахардо, 22, Герреро, 79, Янис, 90+1

США – Уругвай – 0:1

Гол: М. Оливера, 66

"Канальщики" открыли счет в середине первого тайма. Это Фахардо принял мяч в штрафной, классно развернулся и мощно уложил под перекладину. "Зеленые" ответили на 69-й минуте – Миранда реализовал выход фактически один на один с голкипером.

Впрочем, Панама смогла вырвать победу. Сначала нападающий луганской "Зари" Герреро в падении головой замкнул навес Дэвиса с левого фланга. А в добавленное арбитром время Янис мастерски убрал защитника и с лета пробил в девятку с линии штрафной.

Зато уругвайской сборной хватило и одного забитого мяча. Команда Марсело Бьелсы забила американцам в середине второго тайма. Матиас Оливера вовремя оказался на добивании после штрафного "селесте" и с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

В конце концов, Уругвай удержал минимальную победу и с первой строчки вышел в четвертьфинал (9 очков). Сборная Панамы финишировала второй, набрав 6 пунктов. Тем временем США остались третьими (3 очка) и покинули турнир вместе с боливийцами (0).