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Копа Амеріка: США переграли збірну Болівії, Уругвай розібрався зі збірною Панами

Фото: Американці стартували з перемоги вдома (x.com/USMNT)
Автор: Антон Федорців

Збірні Сполучених Штатів і Уругуваю з упевнених перемог над національними командами Болівії та Панами відповідно розпочали груповий етап Кубка Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Копа Амеріка-2024, група C, 1-й тур

США – Болівія – 2:0

Голи: Пулішіч, 3, Балогун, 43

Уругвай – Панама – 3:1

Голи: М. Араухо, 16, Нуньєс, 85, Вілья, 90+1 – Мурільйо, 90+5

 

 

Штати шокували "зелених" швидким голом. Пулішіч отримав передачу в межах штрафного, трохи просунувся вбік і класно закрутив у дальній кут воріт. Асистентом став універсал туринського "Ювентуса" Веа.

Подвоїли перевагу американці перед перервою. Це Балогун отримав передачу перед штрафним, пройшов трохи вперед і лівою низом поклав у кут. Пулішіч цього разу виступив у ролі асистента. Більше команди не забивали.

 

 

"Альбіселесте" натомість повели на 18-й хвилині. Максімільяно Араухо виконав справжній шедевр. Він отримав м'яч на лівому куті штрафного та елегантно поклав у дальню дев'ятку воріт панамців.

Новий спалах активності припав на кінцівку зустрічі. Спершу Нуньєс добре пробив із льоту після відскоку. А потім Вілья головою замкнув навіс Де Ла Круса зі стандарту. Панамці, однак, зуміли уникнути розгрому – на п'ятій доданій хвилині Мурільйо в межах штрафного переграв оборонця і лівою пробив у дальній кут.

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для виходу в плей-офф Євро-2024.

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