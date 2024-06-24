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Копа Америка: США переиграли сборную Боливии, Уругвай разобрался со сборной Панамы

Фото: Американцы стартовали с победы дома (x.com/USMNT)
Автор: Антон Федорцив

Сборные Соединенных Штатов и Уругвай с уверенных побед над национальными командами Боливии и Панамы соответственно начали групповой этап Кубка Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Копа Америка-2024, группа C, 1-й тур

США – Боливия – 2:0

Голы: Пулишич, 3, Балогун, 43

Уругвай – Панама – 3:1

Голы: М. Араухо, 16, Нуньес, 85, Вилья, 90+1 – Мурильо, 90+5

 

 

Штаты шокировали "зеленых" быстрым голом. Пулишич получил передачу в пределах штрафной, немного продвинулся в сторону и классно закрутил в дальний угол ворот. Ассистентом стал универсал туринского "Ювентуса" Веа.

Удвоили преимущество американцы перед перерывом. Это Балогун получил передачу перед штрафной, прошел чуть-чуть вперед и левой низом уложил в угол. Пулишич в этот раз выступил в качестве ассистента. Больше команды не забивали.

 

 

"Альбиселесте" повели на 18-й минуте. Максимилиано Араухо исполнил настоящий шедевр. Он получил мяч на левом углу штрафной и элегантно уложил в дальнюю девятку ворот панамцев.

Новая вспышка активности пришлась на концовку встречи. Сначала Нуньес хорошо пробил с лета после отскока. А затем Вилья головой замкнул навес Де Ла Круса со стандарта. Панамцы, однако, сумели избежать разгрома – на пятой добавленной минуте Мурильо в пределах штрафной обыграл защитника и левой пробил в дальний угол.

К слову, ранее разобрали варианты сборной Украины для выхода в плей-офф Евро-2024.

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