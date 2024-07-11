Копа Америка: Колумбия минимально одолела Уругвай и вышла в финал турнира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Копа Америка-2024, 1/2 финала

Уругвай – Колумбия – 0:1

Гол: Лерма, 39

Удаление: Муньос, 45+1 (К, вторая желтая карточка)

В первой половине более убедительно выглядела уругвайская сборная. В частности, дважды на перспективных позициях оказывался Нуньес. Впрочем, в обоих случаях нападающий английского "Ливерпуля" не попал в створ ворот.

"Кофейщики" воспользовались едва ли не первой возможностью забить. Помог колумбийцам стандарт – угловой с правого фланга. Хамес навесил на дальнюю штангу, где Лерма продавил защитника и головой попал в ближний угол.

Перед перерывом Колумбию подвел Муньос. Он после игрового столкновения не придумал ничего лучше, чем локтем ударить в живот Угарте. Арбитр предсказуемо оставил команду Нестора Лоренсо в меньшинстве.

Весь второй тайм "селесте" фактически провисели на воротах Варгаса. Сборная Уругвая довела владение мячом до 75%, нанесла 8 ударов в направлении ворот Колумбии, но так и не смогла сравнять счет. Итак, "кофейщики" встретятся с Аргентиной в финале.