UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Копа Амеріка: Аргентина з промахом Мессі переграла Еквадор у серії пенальті 1/4 фіналу

Фото: "Альбіселесте" пробилися в півфінал турніру (facebook.com/AFASeleccionArgentina
Автор: Антон Федорців

Національна команда Аргентини лише в післяматчевій серії одинадцятиметрових здолала збірну Еквадору в чвертьфіналі Кубка Америки-2024.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Копа Амеріка-2024, 1/4 фіналу

Аргентина – Еквадор – 1:1 (пенальті – 4:2)

Голи: Ліс. Мартінес, 35 – К. Родрігес, 90+2

Нереалізований пенальті: Валенсія, 62 (Е)

 

 

"Альбіселесте" відкрили рахунок під завісу першого тайму. Допоміг чемпіонам світу стандарт. Після кутового Макаллістер на ближній стійці продовжив навіс далі, а Лісандро Мартінес замкнув дальню головою.

"Триколор" отримав нагоду відігратися в середині другої половини. Арбітр призначив одинадцятиметровий за гру рукою у штрафному майданчику аргентинців. До позначки підійшов Валенсія і пробив у ліву стійку, а на добиванні ніхто з партнерів не зіграв.

Утім, Еквадор відігрався у доданий рефері час. Це Кевін Родрігес головою ефектно зіграв головою після подачі Єбоа з правого флангу. Матч перейшов у додатковий час, але там команди не забивали, тож довелося бити пенальті.

Розпочали аргентинці невдало – Мессі спробував виконати "панєнку", але не розрахував силу та влучив у поперечину. Підстрахував восьмиразового володаря "Золотого м'яча" Емільяно Мартінес. Голкіпер узяв удари Мени та Мінди й відкрив шлях збірній до перемоги, а співвітчизники підтримали воротаря чотирма влучними пострілами.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МессиЗбірна Аргентини