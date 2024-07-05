Копа Америка: Аргентина с промахом Месси обыграла Эквадор в серии пенальти 1/4 финала

Национальная команда Аргентины лишь в послематчевой серии одиннадцатиметровых одолела сборную Эквадора в четвертьфинале Кубка Америки-2024.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Копа Америка-2024, 1/4 финала
Аргентина – Эквадор – 1:1 (пенальти – 4:2)
Голы: Лис. Мартинес, 35 – К. Родригес, 90+2
Нереализованный пенальти: Валенсия, 62 (Э)
"Альбиселесте" открыли счет под занавес первого тайма. Помог чемпионам мира стандарт. После углового Макаллистер на ближней штанге продлил навес дальше, а Лисандро Мартинес замкнул дальнюю головой.
"Триколор" получил возможность отыграться в середине второй половины. Арбитр назначил одиннадцатиметровый за игру рукой в штрафной аргентинцев. К отметке подошел Валенсия и пробил в левую штангу, а на добивании никто из партнеров не сыграл.
Впрочем, Эквадор отыгрался в добавленное время рефери. Это Кевин Родригес головой эффектно сыграл головой после подачи Йебоа с правого фланга. Матч перешел в дополнительное время, но там команды не забивали, так что пришлось бить пенальти.
Начали аргентинцы неудачно – Месси попытался исполнить "паненку", но не рассчитал силу и попал в перекладину. Подстраховал восьмикратного обладателя "Золотого мяча" Эмильяно Мартинес. Голкипер взял удары Мены и Минды и открыл путь сборной к победе, а соотечественники поддержали вратаря четырьмя точными выстрелами.
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