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Координировали наступление россиян на Киев: СБУ разоблачила агентурную сеть

Фото: СБУ разоблачила агентуру, которая координировала наступление оккупантов на Киев (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности разоблачила российскую агентурную сеть. Ее участники координировали наступление оккупантов на Киев в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным правоохранителей, после разоблачения первого агента сети в марте СБУ провела спецоперацию, в результате которой установила всех участников этой группы. Ими оказались жители столицы в возрасте 35-45 лет.

Указано, что куратором этой сети была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ.

Так, за несколько месяцев до вторжения агентура начала разгонять в соцсетях пророссийские видеоматериалы и публикации, а уже 24 февраля куратор сети получила указание собрать разведданные об объектах и оборону Киева, а именно:

  • дислокацию/перемещение военнослужащих и техники ВСУ,
  • состояние защищенности военных объектов,
  • гражданские инфраструктурные объекты энергетики, транспорта, финансов, связи, здравоохранения и т. д.

Сейчас организатору и одному из членов агентуры сообщено о подозрении, а в отношении еще одного агента обвинительный акт уже направлен в суд.

Фото: СБУ разоблачила агентуру, которая координировала наступление оккупантов на Киев (ssu.gov.ua)

Напомним, взятие Киева было стратегической целью российской армии с первого дня войны. Более месяца с 24 февраля до начала апреля отдельные части Киевской области находились в оккупации.

Добавим, ранее мы рассказывали о статье The Washington Post. В ней утверждалось, что Россия, готовясь к быстрому захвату Украины, подготовила два марионеточные правительства во главе с Януковичем и Медведчуком.

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