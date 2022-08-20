Путин не знал о настроениях в Украине? В СНБО объяснили, почему ФСБ дезинформировала Кремль

Российские спецслужбы подавали в Кремль недостоверные данные о настроениях в Украине. Поэтому Россия была уверена, что сможет "взять Киев за три дня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram .

В центре проанализировали недавнюю статью The Washington Post, в которой была затронута тема просчета российских спецслужб перед полномасштабным вторжением РФ. В материале утверждается, что ФСБ дезинформировала Кремль. Агенты убеждали руководство, что война будет легкой, а украинцы будут приветствовать российские войска.

На самом же деле лишь 2% граждан ожидали "освобождения", а 48% были готовы воевать на фронте, защищая страну.

В СНБО считают, что ФСБ предоставляла недостоверные данные по двум причинам. Одна из них попытка угодить Кремлю, а другая - доверие источникам, которые имели собственную выгоду в свержении правительства Украины.

"Многолетняя практика Кремля навязывать свою "правду" привела к тому, что даже разведке пришлось скрыть реальные факты", - говорится в сообщении.