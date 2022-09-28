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Координація дій партнерів у відповідь на "референдуми". Зеленський про головне завдання

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Україна, Середа 28 вересня 2022 22:52
Координація дій партнерів у відповідь на "референдуми". Зеленський про головне завдання Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Координація дій із партнерами має має стати відповіддю на організовані Росією фальшиві "референдуми" та повʼязані з ними загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, усі у світі добре розуміють, що відбувається тому будуть обов'язково діяти.

"Якщо хтось там, у Росії, думає, що вони зможуть "проскочити" з усім тим, що роблять на окупованій території, якщо хтось там, у Росії, сподівається, що світ зрадить своїм же цінностям, злякавшись чергових російських заяв про анексію, то вони в Росії помиляються", - заявив глава держави.

Зеленський заявив, що кожен наступний ескалаційний крок окупанта лише підтверджує той факт, що світ повинен діяти ще жорсткіше.

Нагадаємо, що раніше Зеленський дорікнув світ за нестачу превентивних заходів проти РФ.

Також, Зеленський висунув президенту РФ Володимиру Путіну ультиматум щодо переговорів.

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