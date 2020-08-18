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Координационный совет допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси

Минск, Вторник 18 августа 2020 20:26
Координационный совет допускает участие Киева в урегулировании кризиса в Беларуси
Фото: Павел Латушко (facebook com kupalauski by)
Автор: РБК-Украина

Оппозиция доброжелательно относиться ко всем странам-соседам

Координационный совет оппозиции Беларуси не исключает участия Украины в политическом разрешении кризиса в стране. Оппозиция доброжелательно относиться ко всем странам-соседам Беларуси.

Об этом заявил бывший министр культуры Павел Латушко во время брифинга.

"Я могу сказать гипотетически: если мы принимали участие в формировании минского диалога по вопросам украино-российской повестки, почему бы Украине не поучаствовать в соответствующем диалоге в Беларуси", - сказал он.

Он подчеркнул равное доброжелательное отношение белорусской оппозиции ко всем странам-соседям.

"Для нас важны все соседи, важна Украина, это крупный торговый партнер, важны и все другие партнеры", - сказал Латушко.

Напомним, ранее Ольга Ковалькова заявила, что оппозиция не создала координационный совет для неконституционного захвата власти.

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