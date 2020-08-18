Координаційна рада допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі

Опозиція доброзичливо ставитися до всіх країн-сусідів
Координаційна рада опозиції Білорусі не виключає участі України в політичному розв'язанні кризи в країні. Опозиція доброзичливо ставитися до всіх країн-сусідів Білорусі.
Про це заявив колишній міністр культури Павло Латушко під час брифінгу.
"Я можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з питань україно-російського порядку, чому б Україні не взяти участь у відповідному діалозі в Білорусі", - сказав він.
Він підкреслив рівне доброзичливе ставлення білоруської опозиції до всіх країн-сусідів.
"Для нас важливі всі сусіди, важливою є Україна, це великий торговий партнер, важливі і всі інші партнери", - сказав Латушко.
Нагадаємо, раніше Ольга Ковалькова заявила, що опозиція не створила координаційну раду для неконституційного захоплення влади.