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Координаційна рада допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 20:26
Координаційна рада допускає участь Києва у врегулюванні кризи в Білорусі
Фото: Павло Латушко (facebook com kupalauski by)
Автор: РБК-Україна

Опозиція доброзичливо ставитися до всіх країн-сусідів

Координаційна рада опозиції Білорусі не виключає участі України в політичному розв'язанні кризи в країні. Опозиція доброзичливо ставитися до всіх країн-сусідів Білорусі.

Про це заявив колишній міністр культури Павло Латушко під час брифінгу.

"Я можу сказати гіпотетично: якщо ми брали участь у формуванні мінського діалогу з питань україно-російського порядку, чому б Україні не взяти участь у відповідному діалозі в Білорусі", - сказав він.

Він підкреслив рівне доброзичливе ставлення білоруської опозиції до всіх країн-сусідів.

"Для нас важливі всі сусіди, важливою є Україна, це великий торговий партнер, важливі і всі інші партнери", - сказав Латушко.

Нагадаємо, раніше Ольга Ковалькова заявила, що опозиція не створила координаційну раду для неконституційного захоплення влади.

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