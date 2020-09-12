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Координаційна рада в Білорусі продовжить роботу без президії

Мінськ, Субота 12 вересня 2020 14:13
Координаційна рада в Білорусі продовжить роботу без президії
Фото: координаційна рада (facebook com belrada vision)
Автор: РБК-Україна

Незважаючи на затримання опозиціонерів у Білорусі координаційна рада опозиції продовжить роботу без президії. Робота можлива після внесення змін до регламенту.

Про це йдеться в повідомленні на сайті координаційної ради.

Повідомляється, що відповідно до змін, якщо у членів президії немає можливості приймати рішення, вони приймаються основним складом ради простою більшістю голосів.

"Таким чином, діяльність КС триває, і прийняття рішень можливо. На вчорашній зустрічі це було підтверджено! Сам склад президії залишається колишній", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, в президію входять Світлана Алексієвич, Лілія Власова, Сергій Дилевський, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Марія Колеснікова і Павло Латушко. На сьогодні на свободі в Білорусі залишається лише Алексієвич. Колеснікова, Власова і Знак арештовані, Дилевський відбуває адміністративний арешт, Ковалькову і Латушко змусили покинути країну.

Нагадаємо, раніше опонентка чинного президента Білорусі Світлана Тіхановська заявляла, що до президії оберуть нових людей.

Член президії і нобелівський лауреат Світлана Алексієвич закликала Генеральну асамблею ООН направити до Білорусі наглядову місію.

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