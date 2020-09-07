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Координационный совет Беларуси о похищении Колесниковой: начался открытый террор

Минск, Понедельник 07 сентября 2020 14:43
Координационный совет Беларуси о похищении Колесниковой: начался открытый террор
Фото: Мария Колесникова (t.me/rada_vision)
Автор: Игорь Литвиненко

Координационный совет Беларуси назвал началом открытого террора похищение члена президиума Марии Колесниковой. Такие методы приводят к обострению ситуации в стране.

Об этом говорится в заявлении координационного совета.

Также были похищены пресс-секретарь совета Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов. Их местонахождение неизвестно.

"Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов. Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора", - говорится в заявлении.

В совете отметили, что все действия власти сопровождаются применением насилия и являются преступлениями против человечества. Они могут быть расследованы без ограничения сроков давности.

Напомним, сегодня в центре Минска неизвестные в гражданском и масках похитили Марию Колесникову.

При этом в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что не задерживали Колесникову.

До этого в Минске был задержан член координационного совета Андрей Егоров.

Также сообщалось, что члена координационного совета Ольгу Ковалькову силой вывезли к границе с Польшей и выпустили в нейтральной полосе.

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