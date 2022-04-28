UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Координатор системы ООН отправилась в Запорожье, чтобы подготовить эвакуацию из Мариуполя

Фото: координатор системы ООН отправилась в Запорожье, чтобы подготовить эвакуацию из Мариуполя (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный секретарь Антониу Гутерреш приказал представительнице ООН в Украине Оснат Лубрани отправляться в Запорожье. ООН будет готовиться к организации эвакуации украинцев из Мариуполя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани.

"Генеральный секретарь Антониу Гутерреш прибыл в Украину для встречи с президентом Зеленским. По его просьбе я отправляюсь в Запорожье, чтобы подготовиться к эвакуации тех, кто надеется из Мариуполя. ООН полностью мобилизована, чтобы помочь спасти жизнь украинцев и оказать помощь тем, кто в ней нуждается", - пишет Лубрани.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул ООН в том, что они долгое время откладывали решение гуманитарных проблем в Украине.

Война России против Украины длится шестьдесят четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНУкраинаМариуполь