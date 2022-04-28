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Координатор системи ООН вирушила до Запоріжжя, щоб підготувати евакуацію з Маріуполя

Фото: координатор системи ООН вирушила до Запоріжжя, щоб підготувати евакуацію з Маріуполя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар Антоніу Гутерреш наказав представниці ООН в Україні Оснат Лубрані вирушати до Запоріжжя. ООН готуватиметься до організації евакуації українців з Маріуполя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт координаторки системи ООН в Україні Оснат Лубрані.

"Генеральний секретар Антоніу Гутерреш прибув до України для зустрічі із президентом Зеленським. На його прохання я вирушаю до Запоріжжя, щоб підготуватися до евакуації тих, хто сподівається з Маріуполя. ООН повністю мобілізована, щоб допомогти врятувати життя українців та надати допомогу тим, хто її потребує", - пише Лубрані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк дорікнув ООН у тому, що вони довгий час відкладали розв'язання гуманітарних проблем в Україні.

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