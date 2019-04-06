Координатор ОБСЕ посетит заложников в оккупированном Луганске

Фото: Тони Фриш (vk.com/keystone)

Украина настаивает на встрече с Деевым, Иванчуком и Орищуком

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш вскоре посетит заложников, которых удерживают боевики в оккупированном Луганске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представителя Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирины Геращенко.

Геращенко сообщила, что Фриш накануне смог увидеть четырех заложников-военнопленных в оккупированном Донецке. В комментариях спросили, планируются посещение пленных в Луганске, на что Геращенко ответила положительно.

“Он должен посетить сейчас и оккупированный Луганск. Украинская сторона в очередной раз ставила вопрос о обов'язковість встречи с Дєєвим, Иванчуком, Орищуком и другими военными, незаконно удерживаемыми в ОРЛО”, - написала представитель Украины на переговорах в Минске.

Ранее сообщалось, что Фриш посетил военнопленных, которых боевики отказываются отдавать Украине более четырех лет.

"Вместо 10 заложников, на посещении которых мы настаивали, ему показали только 4. И еще 2 гражданских , о задержании которых мы знаем. Украинская сторона оставляет за собой право на зеркальные условия посещения координатором ОБСЕ пенитенциарных учреждений, и зеркальный разрешение встреч с людьми,заявленными в списках приглашенными оккупантами из РФ представителями ОРДЛО", - добавила Геращенко.

РБК-Украина писало, что во время последнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске в конце марта Россия категорически отказалась обсуждать вопрос освобождения осужденных россиян на украинских политзаключенным'заключенных Кремля.