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Координатор ОБСЄ відвідав військовополонених в окупованому Донецьку

Новини » Суспільство    06.04.2019 - 09:32
Координатор ОБСЄ відвідав військовополонених в окупованому Донецьку
Фото: Тоні Фріш (Facebook/штаб АТО)

Фріш відвідав 4 із 10 заручників

Координатор ОБСЄ в гуманітарній групі посол Тоні Фріш відвідав окупований Донецьк, де зміг побачити чотирьох заручників-військовополонених. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника України у гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську Ірини Геращенко.

Вона наголосила, що Фріш відвідав військовополонених, яких бойовики відмовляються віддавати Україні більше чотирьох років. Також бойовики показали йому ще двох цивільних, яких незаконно утримують.

"За нашою попередньою інформацією, Фріш так і не зустрівся з іншими заручниками, на відвідинах яких українська сторона наполягала в Мінську, зокрема, й зі Станіславом Асєєвим. Загалом, йому дали можливість побачити лише третину з тих, на обов‘язковому відвіданні кого ми наполягали, і які були в списку з проханням обов‘язково побачити", - написала Геращенко.

Вона також розповіла, що родини заручників звернулися до Фріша з вимогою передати листи, привезти відповіді і підняти питання щодо телефонного дзвінка. За попередньою інформацією, посол передав листи МКЧХ, а під час переговорів у Мінську стане відомо,  чи отримали заручники звістки від своїх родин.

"На жаль, замість 10 заручників, на відвіданні яких ми наполягали, йому показали лише 4. Й ще 2 цивільних , про затримання яких ми знаємо. Українська сторона залишає за собою право на дзеркальні умови відвідин координатором ОБСЄ пенітенціарних закладів, й дзеркальний дозвіл зустрічей з людьми,заявленими в списках запрошеними окупантами з РФ представниками ОРДЛО", - додала Геращенко.

Координатор ОБСЄ відвідав військовополонених в окупованому Донецьку

Нагадаємо, під час останнього засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську наприкінці березня Росія категорично відмовилася обговорювати питання звільнення засуджених росіян на українських політв'язнів Кремля. 

Раніше Україна закликала ОБСЄ активніше фіксувати порушення РФ Мінських угод.

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